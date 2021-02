Covid-19 : Le taux de reproduction du virus se stabilise à 0,84

Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 affiche une amélioration continue, pour se stabiliser à 0,84, dimanche dernier, a annoncé le ministère de la Santé.

La courbe épidémiologique hebdomadaire relative au coronavirus au Maroc a évolué en baisse de 26,4%, jusqu’au 31 janvier, affirme le ministère dans son bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, présenté mardi à Rabat, par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Cette tendance à la baisse a été observée dans les régions de Guelmim-Oued Noun (-78,5%), Fès-Meknès (-65,1%), Draâ-Tafilalet (-38%), Rabat-Salé-Kénitra (-32,6%), Souss-Massa (-32,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-26,5%), Casablanca-Settat (-22,9%), Marrakech-Safi (-22,6%), l’Oriental (-14,5%), Béni Mellal-Khénifra (-7,4%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (-6,5%).

La courbe épidémiologique hebdomadaire a, en revanche, évolué en hausse dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (+55,6%).

Quant à la courbe des décès, elle a enregistré une baisse de 40% au cours des deux dernières semaines, a-t-il précisé, mettant en avant la baisse des cas actifs de 22% et celle des cas en réanimation de 20,4%.

Ainsi, selon les statistiques, le Maroc occupe la 34-ème place au niveau mondial et la 2-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de cas, 37-ème mondial et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de décès et 40-ème mondial et 2-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de tests, a fait observer M. Meziane Belfkih.

Par ailleurs, sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s’élève à 103.670.319 jusqu’au 1er février, soit un taux d’incidence cumulé de 1.330 pour 100.000 habitants.

Le nombre de décès enregistré s’est établi à 2.241.015, soit un taux de létalité de 2,2%, a-t-il poursuivi, précisant que le nombre de personnes guéries a atteint environ 75.269.006, soit un taux de guérison de 72,6%.

Dans le même contexte, le responsable a insisté sur l’importance de respecter les mesures sanitaires préventives afin de limiter la propagation du virus, à savoir le port des masques de protection, le lavage régulier des mains et la distanciation physique, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance en cette période de campagne de vaccination.

Enfin, M. Meziane Belfkih a rappelé que le ministère de la Santé communiquera le bilan quotidien de la campagne de vaccination anti-Covid-19 tous les jours à 18h00, via les portails www.covidmaroc.ma et www.liqahcorona.ma, ainsi que sur les pages du ministère dans les réseaux sociaux.

( Avec MAP )