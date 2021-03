Covid-19: le vaccin d’AstraZeneca suspendu par précaution aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont suspendu, dimanche par précaution, l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre la Covid-19 jusqu’au 28 mars.

Cette suspension intervient après que des “effets secondaires possibles” ont été enregistrés dans des pays comme le Danemark et la Norvège, mais sans lien sûr et avéré jusqu’alors avec ce vaccin.

“Sur la base de nouvelles informations, l’Autorité néerlandaise des médicaments a conseillé, par mesure de précaution et dans l’attente d’une enquête plus approfondie, de suspendre l’administration du vaccin AstraZeneca” contre la Covid-19, a annoncé le ministère néerlandais de la Santé dans un communiqué.

“La question cruciale est de savoir s’il s’agit de plaintes après vaccination ou en raison de la vaccination. Il ne devrait y avoir aucun doute sur les vaccins”, a par ailleurs précisé le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, cité dans le communiqué.

“Nous devons toujours faire preuve de prudence, c’est pourquoi il est sage d’appuyer maintenant sur le bouton pause par précaution”, a-t-il ajouté.

Le Danemark, la Norvège et l’Islande avaient annoncé, jeudi, la suspension par précaution et jusqu’à nouvel ordre du vaccin d’AtsraZeneca, en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne.

Avec MAP