Covid-19: le vaccin Pfizer laisse entrevoir «la lumière au bout du tunnel»

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé, lundi, que l’annonce d’un vaccin «efficace à 90%» contre la Covid-19 du groupe Pfizer est une nouvelle réjouissante qui laisse entrevoir “la lumière au bout du tunnel”.

Il a toutefois souligné l’importance de rester vigilant et de respecter les directives des autorités sanitaires.

«Ce matin, les Canadiens se sont réveillés en apprenant une nouvelle très encourageante au sujet d’un vaccin de Pfizer et BioNtech. Le Canada a signé une entente avec ces sociétés en août pour avoir accès à des millions de doses», a affirmé M. Trudeau lors d’une conférence de presse.

«Nous espérons avoir un vaccin au début de la nouvelle année. Mais d’ici là, il est très important de redoubler nos efforts”, a-t-il fait observer.

Le chef de l’exécutif canadien a en effet souligné la nécessité de «parvenir à contrôler la propagation du virus au cours des prochaines semaines de sorte que lorsque le vaccin arrivera nous serons en mesure d’agir rapidement pour protéger tous les Canadiens».

Ottawa a conclu une entente avec Pfizer afin d’obtenir au moins 20 millions de doses de son vaccin.

Le Premier ministre a rappelé que le Canada est «l’un des pays qui ont pu conclure le plus d’accords et qui a un portfolio de vaccins potentiels le plus varié».

Grâce à ces accords, le pays nord-américains pourra obtenir jusqu’à 358 millions de doses de candidats-vaccins contre la COVID-19.

( Avec MAP )