Covid-19: l’EMA entame l’examen d’un nouveau médicament développé par AstraZeneca

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, jeudi, avoir entamé la procédure d’évaluation d’un nouveau médicament contre le coronavirus, développé par le laboratoire suédo-britannique « AstraZeneca« .

« Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a commencé un examen continu d’Evusheld (…), une combinaison de deux anticorps monoclonaux (tixagevimab et cilgavimab), qui est développé par AstraZeneca pour la prévention du Covid-19 chez les adultes« , indique l’Agence européenne des médicaments dans un communiqué.

Selon l’EMA, la décision du CHMP de lancer l’examen continu est basée sur des résultats préliminaires d’études cliniques, qui ont montré que ce médicament peut être utilisé efficacement pour protéger contre le Covid-19.

« L’EMA a commencé à évaluer les données d’études en laboratoire et sur les animaux (données non cliniques)« , précise l’Agence, notant qu’elle évaluera davantage de données sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.

L’examen continu, ajoute l’EMA, se poursuivra jusqu’à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour qu’AstraZeneca puisse soumettre une demande formelle d’autorisation de mise sur le marché.

D’après l’EMA, l’entreprise pharmaceutique n’a pas encore demandé d’autorisation pour le marché européen. Jusqu’à présent, seul le médicament Remdesivir a été approuvé dans l’Union européenne en tant que médicament spécial contre le coronavirus. Les procédures d’approbation de cinq autres traitements sont toujours en cours.

( Avec MAP )