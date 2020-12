Covid-19 : les Danois de 15 à 25 ans appelés à se faire tester avant Noël

Le ministre danois de la Santé et des personnes âgées, Magnus Heunicke, a appelé, mardi, les jeunes âgés entre 15 et 25 ans dans les 17 municipalités de Copenhague à se faire tester pour le nouveau coronavirus avant Noël.

“Le pourcentage positif dans la zone métropolitaine est nettement plus élevé que dans le reste du pays, et il y a un nombre particulièrement élevé de personnes infectées parmi les 15-25 ans”, a affirmé le ministre lors d’un point de presse.

“Ce n’est pas de la coercition, mais c’est un appel fort. Et à vous les jeunes : je sais très bien que c’est une période difficile et que la situation dure depuis de nombreux mois, mais il est important que nous restions fermes”, a-t-il souligné.

Quelque 200 000 jeunes de la capitale danoise et des environs seront testés dans le cadre de cette campagne, qui sera entamée à Ishøj et va ensuite “se déplacer comme une caravane” à travers les 17 municipalités de Copenhague, qui représentent 50% des cas de contamination confirmés au niveau national au cours de la période 21-27 novembre.

La tranche d’âge des 15 à 25 ans représente 26% du nombre des infections signalées au cours des deux dernières semaines, a fait remarquer le ministre, assurant que des restrictions supplémentaires seront introduites et que le gouvernement “n’hésitera pas à ajouter au paquet”.

“Il est important de briser les chaînes d’infection qui ravagent actuellement la métropole. Cette chaîne d’infection affectera finalement les grand-mères, les arrière-grand-mères et ceux que nous aimons”, a-t-il dit, faisant état d’une augmentation du nombre d’infections dans les maisons de retraite.

La présidente du Conseil régional de la capitale, Sophie Hæstorp, a déclaré que des centres de test mobiles supplémentaires seront bientôt mis en place pour les besoins de dépistage.

Outre cette campagne massive de tests dans la zone métropolitaine, le gouvernement préconise de nouvelles restrictions du 7 décembre au 2 janvier.

Des mesures drastiques sont ainsi prévues pour l’accès limité des clients aux magasins selon leurs surfaces, tandis que les étudiants universitaires passeront à l’enseignement à distance dès que possible, et dans le primaire et le secondaire les repas seront pris dans les classes au lieu des espaces communs.

Le pays nordique a enregistré 846 décès liés au Covid-19, sur un total de 81949 cas testés positifs depuis le début de la pandémie, dont 1468 au cours des dernières 24 heures.

( Avec MAP )