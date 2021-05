Covid-19: les dirigeants européens appellent à la mise en œuvre “rapide” du certificat sanitaire de l’UE

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, ont appelé mardi à la mise en oeuvre “rapide” du certificat sanitaire européen, qui vise à relancer le tourisme et à faciliter la circulation dans l’UE dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Les dirigeants européens se sont félicités à cette occasion de l’accord intervenu la semaine dernière entre les institutions européennes sur le certificat Covid numérique de l’UE, demandant “sa mise en œuvre rapide.”

Le certificat sanitaire européen, qui sera disponible aux formats numérique et papier, attestera que son détenteur a été vacciné contre le coronavirus, ou qu’il a reçu récemment un test négatif, ou bien encore qu’il s’est remis de l’infection, rappelle-t-on.

Les Vingt-sept ont par ailleurs salué l’accélération de la vaccination contre le coronavirus dans l’UE qui, conjuguée à une amélioration de la situation épidémiologique générale, permettra, selon eux, “une réouverture progressive de nos sociétés.”.

“Cependant, nous devons rester vigilants quant à l’émergence et à la propagation des variants et prendre les mesures nécessaires. Les travaux en cours pour intensifier la production de vaccins et garantir un approvisionnement adéquat dans toute l’UE seront essentiels“, ont souligné les dirigeants européens.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont également plaidé pour une intensification des efforts visant à garantir un accès équitable au niveau mondial aux vaccins, affirmant soutenir le rôle de premier plan du mécanisme COVAX à cet égard.

Les dirigeants européens ont dans ce sens fait part de leur engagement à faire don d’au moins 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année.

( Avec MAP )