Covid-19 : les premiers Danois seront vaccinés début janvier

Les premiers Danois devraient être potentiellement vaccinés contre le nouveau coronavirus à partir de début janvier, au lendemain de l’approbation des vaccins par l’Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé, mardi, le ministre de la Santé, Magnus Heunicke.

“Les premiers Danois peuvent potentiellement être vaccinés en janvier. Les deux premières sociétés ont maintenant demandé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE. L’EMA rendra une décision le 29 décembre”, a écrit le ministre sur son compte Tweeter.

Si tout se passe bien, le vaccin Pfizer/BioNTech serait approuvé au plus tard le 29 décembre, tandis que le vaccin de Moderna serait approuvé le 12 janvier.

L’EMA prend généralement des mois pour approuver les vaccins, mais en raison de la crise du Covid-19, des ressources supplémentaires ont été mobilisées pour accélérer le processus d’approbation.

Le directeur de l’Agence danoise des médicaments, Thomas Sedowski, a confirmé au radiodiffuseur public TV 2 que la vaccination débutera en janvier sans préciser le nombre des bénéficiaires.

“Mais je peux garantir que des efforts sont en cours pour que cela se produise le plus rapidement possible”, a-t-il souligné.

La semaine dernière, le gouvernement danois a révélé un plan de vaccination général, volontaire gratuit à tous les résidents du pays, dont ceux des territoires autonomes du Groenland et des Îles Féroé, désireux de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus.

Les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques et le personnel de santé et de soins gériatriques seront les premiers à se voir proposer le vaccin contre le Covid-19, une fois approuvé.

Søren Brostrøm, directeur du Conseil national de la santé, avait assuré que le plan de vaccination mis en place fait l’objet d’une révision constante, relevant que l’opération de vaccination ne commencera pas forcément avec l’arrivée du vaccin au Danemark.

Notant que le vaccin sera volontaire et “ne fera pas l’objet de coercition”, il a précisé qu’environ un million et demi de personnes ont la priorité lorsque le vaccin contre le Covid-19 sera approuvé, en particulier les personnes âgées, les personnes plus jeunes atteintes de maladies chroniques et le personnel en première ligne du système de santé.

Le Danemark a adhéré à cinq accords de l’UE sur l’achat de vaccins auprès de cinq sociétés pharmaceutiques différentes.

