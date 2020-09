Covid-19: les salles de sport se mobilisent!

Le constat est sans appel ! Condamnés à la fermeture, depuis le 16 mars 2020 et ce, malgré le respect scrupuleux des règles d’hygiène et du protocole sanitaire édicté par le ministère de la santé, les salles de sport de nombreuses grandes villes du royaume sombrent dans une crise sans précédent.

L’AMPIF, Association Marocaine des Professionnels de l’Industrie du Fitness et de la Remise en Forme tout en étant solidaire avec toute décision pouvant contenir et protéger nos concitoyens de la covid-19, désire à travers ce communique de presse, attirer l’attention de l’opinion publique sur ce qui suit :

La réouverture, sans délais, des salles de sport : un enjeu économique et social majeur

Plus de 10.000 emplois sont aujourd’hui menacés.

Nos salles de sport souffrent et luttent quotidiennement par tous les moyens afin d’éviter les licenciements que pourrait provoquer une fermeture prolongée de nos établissements.

En outre, depuis juillet 2020 et ce, malgré la décision administrative de fermeture des salles de sports, notre secteur ne bénéficie d’aucune aide ni soutien des pouvoirs publics. Toutes nos démarches destinées aux Ministères concernés restent à ce jour sans réponse.

Les Salles de sport, un secteur pas plus à risque de contamination que d’autres

La pratique en Centre sportif ne présente pas plus de risques pour nos citoyens que la fréquentation des supermarchés, cafés ou les bancs de l’école et nous ne comprenons pas le pourquoi d’une telle décision à notre encontre.

Le sport, effet protecteur face à la COVID-19

Des études scientifiques mondiales recommandent la pratique d’une activité physique plusieurs fois par semaine afin de booster son immunité et lutter ainsi contre la maladie.

Aujourd’hui des millions de sportifs se trouvent privés de leur passion, source de leur bien-être et de leur bonne santé.

Le respect des règles d’hygiène et la santé de nos adhérents au cœur de nos préoccupations

Nous plaçons donc naturellement le respect des mesures sanitaires au cœur de notre démarche, et notre enjeu principal est de promouvoir la santé à travers le sport, tout en garantissant la sécurité aussi bien des adhérents que des employés.

Réaménagement des espaces, introduction de plannings, respect strict des horaires ou encore désinfection très régulière des locaux et du matériel, toutes les mesures ont soigneusement été appliquées au sein des salles de sport.

Un engagement pour la préservation de notre santé à tous

Nous, Association Marocaine des Professionnels de l’Industrie du Fitness et de la Remise en Forme, réitérons notre demande de réouverture des salles de sport dans les plus brefs délais et nous nous engageons ainsi à assurer une relance de l’activité conditionnée par le respect des mesures de prévention sanitaire et des règles d’hygiène.

La sécurité sanitaire de nos concitoyens reste notre préoccupation principale.