Covid-19 : les vaccins d’AstraZeneca et Pfizer “très efficaces” après une première injection

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock a affirmé, lundi, qu’une étude réalisée en Angleterre a révélé que les vaccins anti-Covid-19 développés par les alliances AstraZeneca/Oxford et Pfizer/BioNtech sont “très efficaces” chez les personnes âgées de plus de 70 ans, après une première injection.

S’exprimant lors de la conférence de presse quotidienne sur la pandémie, M. Hancok s’est réjoui d’une “bonne nouvelle” qui prouve que le programme de vaccination au Royaume-Uni “va bon train”.

Réalisée par l’agence publique Public Health England (PHE), cette étude montre qu’une seule dose de ces deux vaccins réduit de 70% le risque d’une infection chez le personnel de santé, alors qu’une deuxième dose diminue ce risque de 85%.

“Cela montre que le vaccin pourra également aider à arrêter la transmission du virus”, souligne PHE dans un communiqué, arguant qu’un patient ne peut pas transmettre le virus “s’il n’est pas infecté”.

Cette étude révèle également qu’une seule injection avec le vaccin de Pfizer/BioNtech est efficace entre 57% et 61% contre les formes symptomatiques de Covid-19 et entre 60 et 73% pour le vaccin d’AstraZeneca/Oxford.

Il ressort également de cette analyse que le risque de décès par la maladie chez les plus de 80 ans est réduit à 56% chez les cas vaccinés, au moins 14 jours après avoir reçu une première dose.

L’étude conclut que les deux vaccins présentent une efficacité de plus de 80% pour prévenir les hospitalisations chez les personnes âgées de plus de 80 ans, trois à quatre semaines après la première injection.

