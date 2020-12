Covid-19: L’Espagne recevra 4,5 millions de doses de vaccin dans les trois prochains mois

L’Espagne recevra “dans les douze prochaines semaines” jusqu’à 4.591.235 doses de vaccin contre les coronavirus de Pfizer et BioNTech, selon le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa.

Ce lot permettra de vacciner un total de 2.295.638 personnes pendant cette période, a précisé le ministre lors d’un point de presse à l’issue du Conseil interterritorial du système national de santé (CISNS).

Les livraisons du gouvernement aux Communautés autonomes seront “hebdomadaires” et “en début de semaine” avec une quantité de 350.000 doses, a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Illa a fait noter que, grâce à cette première livraison de vaccins Pfizer de 4,5 millions de doses, “la première étape de la vaccination est pratiquement couverte”, fixée jusqu’en mars, et devait permettre de vacciner 2,5 millions de personnes.

M. Illa a assuré que les livraisons seront “équitables” dans toutes les Communautés autonomes “par rapport aux groupes à risque” qui vont être vaccinés en premier, c’est-à-dire les résidents des maisons de retraite et le personnel sanitaire et socio-sanitaire des maisons de retraite et les handicapés ; le personnel sanitaire de première ligne ; les autres personnels sanitaires et socio-sanitaires et les personnes dépendantes importantes non institutionnalisées.

“Le gouvernement garantit l’égalité d’accès à tous les citoyens espagnols”, a-t-il fait valoir.

