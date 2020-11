Covid-19 : l’Europe redevient l’épicentre de la pandémie

La pandémie liée au coronavirus a continué de s’accélérer en Europe qui a connu en une semaine une augmentation de plus de 10% des nouveaux cas et plus de la moitié de toutes les nouvelles infections dans le monde, selon des données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La région européenne continue à représenter la plus grande proportion de nouveaux cas et de décès au cours des 7 derniers jours », a souligné l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique, ajoutant que ce continent a signalé plus de la moitié (54%) de tous les nouveaux cas et près de la moitié (47%) des nouveaux décès dans le monde, ce qui porte les chiffres cumulés dans la région à plus de 13 millions de contaminations et 311.000 morts.

Selon l’OMS, le nombre de nouveaux cas et de décès signalés en Europe a continué d’augmenter « de manière exponentielle » la semaine dernière.

Il s’agit d’une hausse respective de 11% et 44% de plus de cas et de décès au cours de la semaine écoulée par rapport à la semaine précédente.

L’agence onusienne évoque ainsi « un record du nombre hebdomadaire de cas depuis le début de l’épidémie ». L’Europe a recensé plus de 1,94 million de nouveaux cas cette semaine-là.

En outre, les taux de positivité des tests augmentent régulièrement depuis le mois d’août et ont connu une nette escalade ces dernières semaines.

Trois pays européens font d’ailleurs partie des cinq pays ayant le plus grand nombre de cas au cours de la semaine écoulée. Il s’agit de l’Italie, du Royaume-Uni et de la France. Les deux autres pays qui complètent cette liste sont les États-Unis et l’Inde.

D’une manière générale, le nombre de décès a nettement augmenté au cours des sept derniers jours. La France, l’Espagne et l’Italie ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux décès, tandis que la République tchèque, la Belgique et la Slovénie ont signalé les taux de mortalité les plus élevés par habitant.

Par ailleurs, l’Espagne est devenue cette semaine, le sixième pays en termes de nombre de cas dans le monde, enregistrant plus de 2.000 nouveaux cas pour 1 million d’habitants. Cela porte les chiffres cumulés dans le pays à plus de 1,3 million de cas et près de 40.000 décès.

( Avec MAP )