Covid-19: L’IPM assure continuer d’effectuer les tests PCR

L’Institut Pasteur du Maroc (IPM) a assuré, lundi, continuer d’effectuer les dépistages par PCR (Polymerase Chain Reaction), en réaction à des informations de presse faisant état d’une “pénurie” des stocks de matériel nécessaire à la réalisation de tests Covid-19.

En conformité avec la stratégie du ministère de la Santé de lutte anti-coronavirus, l’Institut mène, depuis le début de la pandémie, ces analyses au laboratoire de référence pour les virus émergents et dangereux, à raison de quelque 2.000 tests par jour, souligne l’IPM dans une mise au point destinée à “éclairer l’opinion publique”.

Le ministère approvisionne, “de manière régulière et continue”, l’Institut en équipements médicaux et matériel de laboratoire, via son stock central, précise-t-on.

“Depuis l’apparition de la pandémie dans notre pays, l’Institut n’a jamais arrêté de réaliser les tests de dépistage du Covid-19 par la technique PCR”, soutient encore la même source.