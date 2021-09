Covid-19 : l’Italie démarre la troisième dose du vaccin

L’Italie a débuté, lundi, la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes «immunodéprimées» ayant déjà reçu la double dose (ou la dose unique) du vaccin anti-Covid, rapportent les médias locaux.

Environ 3 millions de patients fragiles ont besoin d’une troisième dose nécessaire pour boucler le cycle de vaccination et mieux se protéger contre le virus, indique le quotidien italien La Stampa.

Cité par le journal, le ministre de la Santé, Roberto Speranza a déclaré, lors d’une visite au centre de vaccination de Villorba à l’occasion du lancement de la troisième dose du vaccin qu'”il s’agit d’une étape importante pour la protection des personnes dont le système immunitaire est plus faible”.

Le commissaire à l’urgence Covid-19, le général, Francesco Paolo Figliuolo, avait annoncé l’administration d’une dose supplémentaire, à partir du 20 septembre, à certaines catégories fragiles.

Cette décision intervient suite à l’avis favorable exprimé par la commission technique et scientifique de l’Agence Italienne du médicament et du Comité technique et scientifique.

Avec MAP