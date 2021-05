Covid-19 : L’OMS prédit un bilan plus élevé en 2021

Malgré le déploiement de la vaccination, le nombre des décès liés aux Covid-19 sera “au train où vont les choses” plus élevé en 2021 qu’en 2020, a prévenu vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et l’apparition de variants ainsi que la progression inégale des campagnes de vaccination selon les pays continuent d’inquiéter.

“Au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie sera beaucoup plus mortelle que la première”, a affirmé le patron de l’OMS lors d’une conférence de presse.

Il a en outre appelé les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid-19 et faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays défavorisés.

“Je comprends pourquoi certains pays veulent vacciner leurs enfants et adolescents, mais pour le moment, je les exhorte à reconsidérer cette décision et à faire plutôt don de vaccins à Covax”, a-t-il plaidé.

“À l’heure actuelle, seulement 0,3% de l’approvisionnement en vaccins est destiné aux pays à faible revenu”, a déploré M. Tedros.

L’OMS a de nouveau convoqué des chercheurs et des scientifiques du monde entier “pour mettre à jour la feuille de route pour la recherche et l’innovation afin de faire le bilan de ce que nous avons appris et d’identifier les lacunes les plus urgentes dans les connaissances”, a-t-il indiqué.

