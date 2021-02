Covid-19: l’UNICEF achemine des milliers de seringues pour le déploiement mondial des vaccins

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) a annoncé mercredi avoir entamé un premier envoi de milliers de seringues en vue du déploiement mondial des vaccins contre la Covid-19.

L’agence onusienne a ainsi envoyé mardi par fret aérien aux Maldives 100.000 seringues ainsi que 1.000 boîtes de sécurité dans lesquelles elles peuvent être jetées une fois utilisées.

La Côte d’Ivoire et São Tomé-et-Príncipe font également partie des destinations des premiers envois de seringues expédiés depuis l’entrepôt humanitaire de l’UNICEF à Dubaï, précise-t-on dans un communiqué, assurant que davantage de pays recevront des livraisons imminentes de seringues pour les vaccins contre la Covid-19.

Ainsi, le Fonds devra expédier, au cours des prochaines semaines, plus de 14,5 millions de seringues autobloquantes de 0,5 ml et 0,3 ml dans plus de 30 pays.

« Dans cette lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, les seringues sont aussi vitales que le vaccin lui-même », a déclaré la Directrice exécutive de l’UNICEF, Henrietta Fore, cité dans le communiqué.

Pour elle, il est essentiel de disposer d’un approvisionnement suffisant en seringues déjà en place dans chaque pays avant l’arrivée du vaccin afin que ce dernier puisse être administré en toute sécurité. “Cela permettrait à la vaccination de commencer immédiatement et aiderait à renverser la vapeur sur ce terrible virus”, a-t-elle dit.

Les pays qui recevront des seringues dans le cadre de cette première tranche comptent parmi ceux inclus dans les priorités du COVAX, le mécanisme international de distribution équitable des vaccins contre la Covid-19. Ces pays bénéficiaires ont demandé à l’UNICEF de leur fournir des seringues. Ces expéditions appuieront le déploiement national des vaccins dans le cadre de l’objectif du COVAX de fournir des vaccins à tous les pays participants.

Au total, l’UNICEF fournira jusqu’à un milliard de seringues et 10 millions de boîtes de sécurité aux pays en 2021 pour s’assurer qu’ils sont prêts pour les vaccinations contre la Covid-19, selon la même source.

Afin de répondre à la demande de ces fournitures vitales, l’agence onusienne a créé un stock de près d’un demi-milliard de seringues dans ses entrepôts de Copenhague (Danemark) et de Dubaï en vue du déploiement plus important des vaccins dans 82 pays à revenu faible et intermédiaire.

