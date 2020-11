Covid-19: Macron dévoile mardi les modalités d’un assouplissement du confinement

Le président Emmanuel Macron va s’exprimer, mardi soir à la télévision, pour préciser les modalités d’un éventuel déconfinement progressif, dans le sillage d’une amélioration de la situation sanitaire liée au Covid-19 et à l’approche des fêtes de fin d’année, rapporte vendredi la presse française citant l’Elysée.

Le chef de l’Etat devrait détailler par la même occasion le nouveau protocole sanitaire qui sera mis en place pour les semaines à venir, alors que l’agence sanitaire Santé publique France a indiqué que le pic de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus a vraisemblablement été franchi dans le pays.

Selon les médias, ce nouveau protocole sanitaire a déjà reçu le feu vert du ministre de la Santé et de la solidarité, Olivier Véran.

L’allocution télévisée du chef de l’Etat interviendra une semaine avant l’échéance du 1er décembre, fixée par M. Macron lors de l’annonce du reconfinement national le 28 octobre dernier.

Parmi les mesures envisagées dans le cadre de ce déconfinement progressif, figure notamment l’ouverture des petits commerces dits “non essentiels” à l’approche du Black Friday et des fêtes de Noël.

A cet égard, le premier ministre Jean Castex a déclaré plus tôt dans la journée que “nous sommes sur la bonne voie” pour envisager une réouverture “autour du 1er décembre”.

“Nous verrons la semaine prochaine, dans quelle mesure autour du 1er décembre nous pourrons passer à une nouvelle étape”, a-t-il dit.

La veille, Amazon-France a annoncé sa décision de décaler d’une semaine jusqu’au 4 décembre l’opération promotionnelle du “Black Friday”, sous réserve d’une réouverture des commerces avant cette date.

Des discussions étaient en cours ce vendredi à Bercy entre le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le maire et les représentants de la grande distribution, du commerce et du commerce en ligne afin de “finaliser un accord” sur ce report.

( Avec MAP )