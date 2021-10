Covid-19 : Nouveau record de décès quotidiens en Russie

Le bilan réel serait bien plus lourd, car l’institut des statistiques Rosstat, qui possède une définition plus large des morts dues à la Covid-19, a lui fait état vendredi de plus de 400.000 décès à la fin août.

L’augmentation des décès dus au coronavirus intervient alors que les taux de vaccination continuent de baisser dans le pays et que le gouvernement évite d’imposer des restrictions strictes pour arrêter la propagation du virus.

Selon les chiffres du site spécialisé Gogov, seuls 30,7% des Russes sont actuellement complètement vaccinés, alors qu’il existe plusieurs vaccins nationaux.