Covid-19 : Ouverture de plusieurs quartiers à Béni Mellal après l’enregistrement d’indicateurs très positifs

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont décidé d’ouvrir 6 quartiers dans la province après les résultats probants enregistrés durant deux semaines de fermeture en raison de la contamination de plusieurs personnes dans ces lieux et le non-respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation du Covid-19.

Ainsi les autorités locales de Béni Mellal ont émis des décisions d’ouverture des quartiers de l’ancienne médina, de Yacoub El Mansour, de Ben Addi, d’Aourir, d’Ouled Hamdane et de Hay Al Amal après l’enregistrement d’indicateurs très positifs concernant le nombre quotidien de cas confirmés au nouveau coronavirus et la rémission d’un nombre important de personnes infectées par le virus dans ces quartiers, souligne la Wilaya de la région Béni Mellal- Khénifra, dans un communiqué.

Les autorités locales ont aussi émis des décisions de fermeture à partir du lundi 31 août, de plusieurs rues dans les quartiers de Bab Ftouh (Première annexe administrative), d’Ouled Ayad et d’Ouled Hamdane dans la deuxième annexe administrative, d’Asfete Serhani (Huitième annexe administrative), et de Ben Chouia (Septième annexe administrative), en raison de l’enregistrement de plusieurs cas d’infection au nouveau coronavirus dans ces quartiers, et ce dans le but de contenir et d’éviter la propagation du virus parmi les résidents et les visiteurs de ces quartiers et leurs environs.

Ainsi, les autorités locales appellent les habitants de la région à adhérer aux mesures et au respect collectif et individuel de cette décision de prévention, de porter régulièrement les masques de protection, de respecter la distanciation physique et d’éviter les attroupements et les rassemblements, le tout, pour juguler la propagation de la pandémie en recrudescence.