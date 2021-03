Covid-19: Plus de 20 millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni (Officiel)

Plus de 20 millions personnes ont reçu la première dose d’un vaccin anti-Covid-19 au Royaume-Uni, a annoncé dimanche le premier ministre britannique, Boris Johnson.

“Vingt millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont maintenant reçu leur première injection”, a écrit le dirigeant conservateur sur Twitter, saluant “une énorme réussite nationale” tout en mettant en avant le “travail inlassable du personnel du NHS (Service national de santé, ndlr) ainsi que celui des volontaires et des forces armées britanniques”.

Le Premier ministre, qui a déjà réussi son pari de vacciner les quatre catégories les plus vulnérables au Royaume-Uni, soit 15 millions de personnes à la mi-février, a incité les Britanniques à se vacciner, soulignant que “chaque injection “fait la différence” dans la bataille contre la maladie.

Pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie de coronavirus, le Royaume-Uni déplore plus de 123.000 décès et a recensé jusqu’ici plus de 4,1 millions de cas de contamination.

Faisant du programme de vaccination son cheval de bataille, le gouvernement britannique compte sur sa campagne de vaccination massive pour lever les restrictions strictes en vigueur dans les quatre nations du pays, dans la perspective d’un déconfinement irréversible d’ici l’été.

Selon les dernières statistiques publiées dimanche, 20.089.551 de personnes ont reçu une première dose d’un vaccin anti-Covid-19 et 796.132 ont reçu une deuxième dose depuis le lancement de la campagne de vaccination en décembre.

Avec MAP