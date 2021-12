Covid-19 : plus de 3,8 millions de cas et 47.500 décès signalés la semaine dernière dans le monde

Plus de 3,8 millions de cas du Covid-19 et 47.500 décès liés au nouveau coronavirus ont été signalés la semaine dernière dans le monde, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), relevant que « l’incidence hebdomadaire des cas de Covid-19 a atteint un plateau ».

« Avec près de 3,8 millions de nouveaux cas confirmés signalés, ce chiffre est similaire à celui de la semaine précédente », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU dans son dernier bulletin épidémiologique ( semaine du 22-28 novembre 2021).

Toutefois, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a diminué de 10 % au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente, avec plus de 47.500 nouveaux décès signalés, précise l’OMS.

Les nouveaux décès hebdomadaires ont diminué de 36% et 8% dans les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale, respectivement, et ont augmenté de 26% et 7% dans les Régions d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, respectivement. Le nombre de nouveaux décès était similaire à celui de la semaine précédente dans les Régions Europe et Pacifique occidental.

S’agissant des contaminations, l’Afrique, le Pacifique occidental et l’Europe ont signalé des augmentations des nouveaux cas hebdomadaires de 93 %, 24 % et 7 %, respectivement. Selon l’OMS, la hausse des infections dans la Région africaine est en « grande partie due à la notification par lots des tests antigéniques par l’Afrique du Sud la semaine dernière, et que les tendances doivent donc être interprétées avec prudence ».

Dans le même temps, les Amériques et l’Asie du Sud-Est ont signalé respectivement des diminutions de 24 % et 11 %. L’incidence des cas dans la Région de la Méditerranée orientale est restée stable, avec des chiffres similaires à ceux de la semaine précédente.

Dans ces conditions, les plus grands nombres de nouveaux cas ont été signalés par les États-Unis (464.800 nouveaux cas; une baisse de 31 %), l’Allemagne (406.754 nouveaux cas ; une augmentation de 22 %), le Royaume-Uni (304.374 nouveaux cas ; une hausse de 8 %), la Russie (239.215 nouveaux cas ; une diminution de 8 %) et la France (190.402 nouveaux cas ; une augmentation de 62 %).

D’une manière générale, le continent européen a continué de signaler une augmentation des cas depuis début octobre 2021. Avec plus de 2,6 millions de nouveaux cas enregistrés cette semaine, il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport à la semaine précédente.

Selon l’OMS, 23 des 61 pays de la région (38%) ont signalé une augmentation de plus de 10 % des nouveaux cas hebdomadaires. Mais un peu plus d’un tiers de tous les nouveaux cas continuent d’être signalés par trois pays : l’Allemagne (406.754 nouveaux cas ; une hausse de 22 %), le Royaume-Uni (304.374 nouveaux cas ; une augmentation de 8 %) et la Russie (239.215 nouveaux cas ; une baisse de 8 %).

( Avec MAP )