Covid-19 : Que cache la baisse du nombre des cas quotidiens ?

Alors que le nombre d’infections avait considérablement augmenté durant les dernières semaines, atteignant parfois des pics de 7000 cas quotidiens, nous constatons, depuis quelques jours, une baisse significative de ces chiffres. Nous avons contacté Dr. Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération Nationale de la Santé (FNS) pour tenter de comprendre les raisons de cette baisse.

Le nombre de cas rapportés, ces derniers jours, porte à croire que la courbe est en train de s’inverser, avec l’enregistrement de 1.531 cas pour le lundi 7 décembre. Les mesures restrictives porteraient-elles enfin leurs fruits ? Pas que, selon le Dr. Hamdi.

La diminution des tests derrière cette baisse

En effet, la première raison derrière cette baisse est la diminution du nombre de tests effectués. Ainsi, nous sommes passés de quelques 24.000 tests à 12.000 tests effectués hier, soit la moitié de ce qu’on faisait avant, explique-t-il. En revanche, « nous continuons de faire très attention au nombre de décès. On constate que ces derniers n’ont pas baissé. Bien entendu, les 72 décès d’hier ne reflètent pas les nouveaux cas mais ceux d’il y a deux, trois semaines ». Quant à la raison de cette baisse du dépistage, l’intervenant n’y voit aucune explication, si ce n’est peut-être un manque au niveau des kits et une surcharge au niveau des ressources humaines.

Une deuxième explication serait, en effet, les résultats des mesures qui ont été prises, « les restrictions territoriales, les limitations de déplacement entre certaines villes et de certaines activités commerciales et génératrices de foules, ont certainement un impact, au moins pour freiner l’évolution active des cas » rassure-t-il.

Concernant le nombre de décès quotidiens, le Dr. Hamdi pense qu’il n’y a aucune raison pour que ce chiffre diminue si ce n’est, peut-être, grâce aux restrictions. « Dans le meilleur des cas, ce nombre pourrait se stabiliser autour de 70, 80 décès par jour, mais s’attendre à des chiffres de plus en plus bas c’est difficile. En Europe, alors que des pays ont décrété un second confinement, les chiffres demeurent élevés (…) aux Etats-Unis, on annonce des dépistages massifs et le démarrage de la campagne de vaccination, et pourtant, on projette encore une augmentation jusqu’à 600.000 décès pour le mois d’avril ».

La population doit redoubler de vigilance

Par ailleurs, alerte-t-il, « nous avons une population qui ne respecte pas complètement les mesures barrières, nous avons une capacité de tests qui est limitée, nous sommes en deuxième vague, en période de froid, en saison de grippe, nous avons donc tous les ingrédients pour une circulation plus active du virus». À ce titre, la population doit être doublement plus vigilante, et ne pas penser qu’il s’agit d’un retour au calme. «Les gens voient 1500 cas quotidiens et entendent parler du vaccin et ont tendance à se laisser aller», il faut interpréter ces chiffres avec grande précaution, insiste-t-il.