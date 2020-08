Covid-19: résultats prometteurs pour le vaccin de Moderna chez les personnes âgées

Le vaccin potentiel contre le coronavirus du laboratoire Moderna a généré une réponse immunitaire prometteuse chez les patients âgés dans un essai clinique à un stade précoce, a annoncé la société américaine de biotechnologie.

La société a testé son vaccin sur 10 adultes âgés de 56 à 70 ans et 10 adultes âgés de 71 ans et plus, a indiqué Moderna dans un communiqué publié mercredi. Chaque participant a reçu deux doses de 100 microgrammes du vaccin à 28 jours d’intervalle.

Les volontaires ont produit des anticorps neutralisants, que les chercheurs estiment nécessaires pour renforcer l’immunité contre le virus, et des cellules T, a expliqué Moderna dans ses résultats, qui n’ont pas encore été publiés dans une revue évaluée par les pairs. De plus, les anticorps produits étaient plus élevés que ceux observés chez les personnes qui se sont rétablies de la Covid-19.

Le vaccin semble également être bien toléré, ne suscitant aucun effet secondaire grave, a ajouté la société. Certains patients ont signalé une fatigue, des frissons, des maux de tête et des douleurs au site d’injection, bien que la majorité des symptômes se soient résolus en deux jours, a précisé Moderna.

Le vaccin de Moderna est l’un des nombreux en développement pour lutter contre le coronavirus, qui a infecté plus de 23,9 millions de personnes dans le monde et tué au moins 820.100, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Il y a plus de 170 vaccins en développement dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Au moins 31 sont en cours d’essais cliniques, a déclaré l’OMS.

Les responsables de la santé américains disent qu’aucun retour à la vie “normale” ne sera possible tant qu’il n’y a pas de vaccin.