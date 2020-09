Covid-19 : Sanofi et GSK vont fournir jusqu’à 300 millions de doses de leur vaccin à l’UE

Les groupes français Sanofi et Britannique GSK ont signé, mercredi, un accord définitif avec la Commission européenne (CE), en vue de la fourniture de jusqu’à 300 millions de doses d’un vaccin, en cours de développement, contre la Covid-19.

Le candidat-vaccin repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un vaccin contre la grippe et sur l’adjuvant développé par GSK.

Cet accord constitue un premier jalon important des initiatives engagées pour protéger la population européenne contre la Covid-19 et répondre à ses besoins. L’Union européenne débloquera des fonds pour accompagner l’augmentation des capacités de production de Sanofi en Europe.

« Nous sommes très heureux de poursuivre cette mission essentielle à la lutte engagée pour juguler la pandémie de COVID-19. Dès qu’il aura donné la preuve de sa sécurité et de son efficacité, nous pensons que le vaccin contre la Covid-19 jouera un rôle déterminant dans la prévention de la propagation de la maladie et dans la protection de la population », a déclaré Olivier Bogillot, Président de Sanofi France, cité dans un communiqué relayé par les médias français.

« Le vaccin sera proposé à un prix abordable qui soit accessible à tous et la France se félicite de pouvoir contribuer aux initiatives qui permettront d’organiser et de mettre en place la logistique nécessaire sur l’ensemble du continent européen », a-t-il ajouté.

Le gouvernement s’est félicité, vendredi, de la signature de cet accord qui s’inscrit « au cœur de la stratégie européenne de précommandes de vaccins contre la Covid-19 ». « La France a été l’un des pays à l’origine de l’Alliance inclusive pour un vaccin. Elle est engagée aux côtés de ses partenaires européens pour soutenir un accès juste et équitable aux vaccins contre la Covid-19, dans les meilleures conditions de sécurité pour les populations », a souligné l’exécutif français.

Les deux géants de l’industrie pharmaceutique Sanofi et GSK avaient annoncé le 3 septembre le lancement des essais cliniques de leur candidat vaccin contre la Covid-19, après des résultats “prometteurs” des études pré-cliniques.

Les deux laboratoires vont recruter 440 participants en bonne santé pour conduire cet essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, qui permettra d’évaluer la tolérance et la réponse immunitaire du candidat vaccin.

Les deux entreprises, qui espèrent pouvoir présenter une demande d’homologation dans le courant du premier semestre de 2021, ont augmenté leurs capacités de production “pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu’à un milliard de doses en 2021”. Elles ont exprimé leur engagement à mettre ce vaccin à “la disposition de tous”.

Plusieurs pays ont déjà réservé des doses du candidat vaccin : 60 millions de doses sont notamment promises au gouvernement britannique, la Commission européenne vient d’en réserver 300 millions, et les Etats-Unis 100 millions avec une option pour jusqu’à 500 millions de doses supplémentaires à plus long terme.

Sanofi et GSK prévoient également de mettre une portion significative de leur production totale 2021/2022 à la disposition de Covax”, dispositif, monté à l’initiative de l’Organisation mondiale de la Santé, de la Coalition pour l’innovation en matière de préparation aux épidémies (Cepi) et de l’organisation l’Alliance pour le vaccin, Gavi, et destiné à acheter et distribuer équitablement deux milliards de doses en 2021.