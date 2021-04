Covid-19 : septième semaine consécutive d’augmentation des cas dans le monde (OMS)

Le nombre de nouveaux cas du Covid-19 a augmenté dans le monde pour la septième semaine consécutive, a alerté l’organisation mondiale de la santé (OMS), précisant que « la trajectoire de la pandémie du nouveau coronavirus est en pleine expansion».

Dans son dernier rapport épidémiologique publié mercredi soir, l’OMS fait état de plus de 4,5 millions nouvelles infections signalées la semaine dernière.

« Les plus fortes hausses de nouvelles infections ont été observées dans les régions de l’Asie du Sud-Est (plus particulièrement en Inde) et de la Méditerranée orientale », a précisé l’agence spécialisée de l’ONU.

« C’est la septième semaine consécutive d’augmentation des cas, et la quatrième semaine consécutive d’augmentation des décès », a alerté en début de cette semaine, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Avec 873.296 nouveaux cas, l’Inde fait partie des cinq pays ayant signalé le plus de nouveaux cas dans le monde. Suivent les États-Unis d’Amérique (468.395 nouveaux cas ; augmentation de 5 %), le Brésil (463.092 nouveaux cas ; baisse de 8 %), la Turquie (353.281 nouveaux cas ; hausse de 33 %) et la France (265.444 nouveaux cas ; augmentation de 9 %).

L’organisation souligne une hausse des décès liés au Covid-19 dans les différents régions du monde à l’exception des Amériques et de l’Afrique.

Le nombre de nouveaux décès a, de son côté, augmenté pour la quatrième semaine consécutive, de 7% par rapport à la semaine dernière, avec plus de 76.000 nouveaux décès signalés.

Selon l’Agence onusienne, la plus forte augmentation des décès (189 %) a été enregistrée dans la Région du Pacifique occidental, suivie de 47% en Asie du Sud-Est.

Avec 873.296 nouveaux cas (soit une augmentation de 70 %), l’Inde enregistre aussi le nombre le plus élevé de nouveaux décès (4.652 nouveaux décès ; soit une augmentation de 51%).

Une région qui préoccupe également l’OMS est celle de la Méditerranée orientale, qui a signalé plus de 364.000 nouveaux cas et un peu moins de 4.400 nouveaux décès. Il s’agit d’une augmentation de 22 % et de 19 % respectivement par rapport à la semaine précédente.

Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé par l’Iran (128.684 nouveaux cas ; soit une augmentation de 75%). Dans la région, c’est également Téhéran qui signale le nombre le plus élevé de nouveaux décès (1.233 nouveaux décès ; soit une augmentation de 78%).

En Europe, précise la même source, le nombre total de décès de Covid-19 a dépassé le cap du million.

Quant au continent africain, il a signalé plus de 50.000 nouveaux cas et plus de 1.000 nouveaux décès, soit une diminution de 14 % et de 5 % respectivement par rapport à la semaine précédente.

Selon l’OMS, l’incidence hebdomadaire des cas a fluctué depuis la fin février 2021. Toutefois, les décès en Afrique ont poursuivi une tendance générale à la baisse.

