Covid-19/Turquie: 4 jours de couvre-feu à partir du soir du nouvel an

La Turquie va imposer un couvre-feu de près de quatre jours à partir du soir du réveillon de nouvel an pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus pendant les fêtes de fin d’année, a annoncé lundi le président Recep Tayyip Erdogan.

“Le couvre-feu sera appliqué de manière ininterrompue du 31 décembre à 21h00 (18H00 GMT) jusqu’au 4 janvier à 05H00 (02H00 GMT)”, a indiqué le président turc. Un couvre-feu est déjà en vigueur en Turquie pendant le weekend depuis la fin novembre dans le cadre de restrictions imposées face à la flambée de contaminations dans le pays.

M. Erdogan a affirmé à l’issue d’une réunion du gouvernement que ces mesures avaient commencé à porter leurs fruits avec une baisse du nombre de malades dans un état grave.

La Turquie a enregistré plus de 1,8 million de cas de Covid-19 et plus de 16.600 décès, depuis le début de la pandémie.

( Avec MAP )