Covid-19/UE: Accord avec Pfizer-BioNTech pour l’achat de 300 millions de doses de vaccin supplémentaires

La Commission européenne a annoncé vendredi être parvenue à un accord avec l’alliance germano-américaine BioNTech-Pfizer pour l’achat de jusqu’à 300 millions de doses de vaccin supplémentaires au profit des 27 États membres de l’UE.

En vertu de cet accord, l’UE pourra acheter 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus produit par Pfizer-BioNTech, avec la possibilité d’acquérir 100 millions de doses additionnelles, indique un communiqué de la Commission européenne.

L’exécutif européen étend ainsi son contrat de précommande avec Pfizer-BioNTech, ce qui permettrait à l’UE d’acheter jusqu’à 600 millions de doses de ce vaccin, qui est déjà utilisé dans toute l’Union, relève la même source.

Les doses supplémentaires seront livrées dès le deuxième trimestre 2021, précise l’exécutif européen.

La Commission européenne rappelle que l’UE a acquis un “large portefeuille de vaccins”, basés sur différentes technologies, et qui porte jusqu’à 2,3 milliards de doses des vaccins en cours de développement “les plus prometteurs, pour l’Europe et ses pays voisins”.

Outre le vaccin BioNTech-Pfizer, un second vaccin, produit par le laboratoire américain Moderna, a été autorisé le 6 janvier 2021. D’autres vaccins devraient être approuvés bientôt, ajoute-t-on.

( Avec MAP )