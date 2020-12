Covid-19 : un « passeport sanitaire » bientôt nécessaire pour voyager ?

L’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), qui regroupe 290 compagnies membres, a annoncé le lancement d’un passeport sanitaire numérique qui permettra de compiler l’ensemble des données médicales liées à la Covid d’un passager, comme les tests passés, leurs résultats ainsi que la vaccination.

Le « IATA Pass Initiative » lancé par l’Association Internationale du Transport Aérien, vise la réouverture des frontières sans quarantaine et permettrait au secteur aérien de redémarrer sereinement après une année de crise. Lancée sous forme d’application, celle-ci n’obligerait en rien les passagers à être vaccinés avant de voyager, assure l’association. Toutefois, certains pays et compagnies aériennes comme Qantas, ont déjà donné des instructions dans ce sens.

Au Maroc, lors de son interview accordée à la chaîne 2M, le 30 novembre dernier, le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, avait déclaré : « Il faut faire un suivi des personnes vaccinées qui seront enregistrées sur les listes électroniques et se verront attribuer un QR code, car nous voulons que les Marocains soient parmi les premiers à être vaccinés étant donné que le monde entier demandera un passeport immunologique ».

Si le Maroc a informé, à plusieurs reprises, du caractère non-obligatoire du vaccin, d’autres pays soulèvent des interrogations quant à ce passeport sanitaire qui conditionnerait la possibilité ou non de voyager. Faudra-t-il bientôt être vacciné pour pouvoir être recruté, se restaurer ou se rendre dans des bureaux administratifs ? Des obligations qui pour certains peuvent s’avérer contreproductives, dans la mesure où cela pourrait mener à des falsifications de passeport ou encore ouvrir la voie à une société à deux vitesses, entre les vaccinés et les non vaccinés qui ne disposeraient pas des mêmes droits.

Pour rappel, certains pays comme la Chine ont déjà mis en place des initiatives du genre dans le cadre de la pandémie. En effet, la population chinoise ne peut accéder aux transports en commun par exemple, sans avoir présenté un QR code qui renseigne sur les risques du passager de transporter le virus.