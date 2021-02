Covid-19: vaccination de 1.900 enseignants et membres du corps administratif de l’UM5

L’opération de vaccination a bénéficié à quelque 1.900 enseignants ainsi que des retraités en activité et membres du corps administratif de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), a-t-on indiqué samedi.

Le personnel des établissements privés opérant dans le secteur de l’enseignement supérieur dans la ville ont été accueillis aux locaux de l’université afin de bénéficier de la campagne de vaccination, a souligné l’UM5 dans un communiqué, affirmant que cette opération vitale a suscité une large satisfaction auprès des bénéficiaires.

La campagne de vaccination s’est déroulée sur une période de huit jours dans cinq centres relevant de l’université. Il s’agit des locaux de la présidence de l’université Al-Irfane, la faculté des sciences, la faculté des sciences de l’éducation, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé ainsi que l’École supérieure de technologie.

A l’issue de la première phase de cette campagne, l’Université Mohammed V fait part de ses “remerciements et gratitude pour toutes les personnes qui veillant au bon déroulement de l’opération de vaccination organisée par l’université au profit de ses enseignants et cadres administratifs, en coordination avec la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette opération marquée par la participation de cadres des ministères de l’Intérieur et de la Santé, a eu un écho favorable chez les bénéficiaires, notamment sur les plans de l’organisation et de la gestion efficace dans la mise en œuvre des priorités et des objectifs fixés, conclut le communiqué.

( Avec MAP )