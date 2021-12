Covid: 29 milliards d’euros mobilisés en soutien des PME européennes

Les instruments financiers de l’UE ont soutenu les PME européennes pendant la crise du coronavirus à hauteur de 29 milliards d’euros en 2020, a indiqué la Commission européenne.

Dans son rapport annuel de synthèse sur la mise en œuvre des instruments financiers en 2020, la CE précise que les instruments financiers, notamment ceux utilisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens, ont aidé 478.000 PME, dont 375.000 micro entreprises.

« Les instruments financiers peuvent permettre de réaliser des investissements dans le cadre de la politique de cohésion de manière flexible et rentable et d’attirer des investissements supplémentaires« , a déclaré la commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira, notant que pendant la crise du coronavirus, ils ont contribué à aider rapidement les petites entreprises à survivre et à conserver leurs employés.

Elle a appelé les États membres et les régions à utiliser davantage les instruments financiers et leurs atouts, pour la période 2021-2027.

Selon la CE, des instruments financiers peuvent être fournis par l’UE grâce à des intermédiaires financiers dans les États membres en gestion partagée pour soutenir leurs politiques et programmes.

Ces instruments financiers sont de différents types : capitaux propres et dettes, garanties de prêts, capital-risque et facilités de partage des risques.

Le rapport de synthèse annuel de l’Exécutif européen présente des données sur les progrès réalisés dans le financement et la mise en œuvre des instruments financiers soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens au cours de la période de programmation 2014-2020.

( Avec MAP )