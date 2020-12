Covid: 6,33 millions de Français infectés depuis le début de l’épidémie

Quelque 6,33 millions de Français âgés de 15 ans et plus auraient été infectés par le Covid-19, depuis le début de l’épidémie en mars dernier, selon une estimation de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees), relevant du ministère de la Santé dévoilée mercredi.

La Drees souligne toutefois que “le nombre réel de nouvelles contaminations n’est pas connu” car “les tests virologiques n’ont pas été disponibles dès le début de l’épidémie”, notant que malgré leur déploiement massif, les tests ne permettent “de détecter qu’une partie des personnes contaminées car toutes ne se font pas tester”.

“En faisant l’hypothèse que les taux d’hospitalisation observés lors de la première vague de l’épidémie sont restés stables au cours du temps, on estime ainsi que depuis le début de l’épidémie, environ 6.330.000 personnes de France métropolitaine de 15 ans ou plus, résidant hors Ehpad, auraient été infectées par le Sars-CoV-2, ce qui représente 12,0 % de cette population”, relève la Drees dans un communiqué.

L’estimation du nombre de contaminations sur le territoire peut s’effectuer indirectement, notamment via les résultats de tests sérologiques qui permettent de découvrir si le corps a produit des anticorps après une exposition au virus.

Une enquête épidémiologique française EpiCoV a permis d’estimer que 4,5% de la population française avait été infectée par le Covid-19 lors de la première vague épidémique.

D’autre part, l’estimation du nombre des contaminés peut se faire à travers l’observation au cours du temps du nombre de personnes hospitalisées, relève la Drees.

Le croisement des résultats ces deux méthodes et en faisant l’hypothèse que les taux d’hospitalisation observés lors de la première vague épidémique étaient restés stables au cours du temps en France, les chercheurs ont estimé que 6,3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus (hors Ehpad) auraient été infectées par le Sars-CoV-2 en France métropolitaine.

Ces résultats coïncident avec les modélisations de l’institut Pasteur qui estimait début décembre dans une note que 7.3 millions de Français avaient été infectés depuis le début de l’épidémie, soit 11,3% de la population.

Avec MAP