Covid/CIH Bank : 64.000 demandes de report d’échéances accordées à titre gracieux

CIH Bank a accordé le report d’échéances de mars à juin 2020 des crédits immobiliers et de consommation pour les clients particuliers impactés par la pandémie, dont 64 .000 ont été accordés à titre gracieux conformément aux orientations du comité de veille économique.

“Durant l’année 2020 marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, CIH Bank a mis en place un dispositif global de gestion de la pandémie. Le groupe a déployé rapidement son plan de continuité des activités, mettant en œuvre prioritairement les mesures destinées à garantir la sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients”, indique la Banque dans un communiqué sur ses résultats financiers de 2020.

La Banque a mobilisé son personnel ainsi que des solutions de digitalisation avancée pour permettre une continuité des services vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires, ajoute le communiqué.

CIH Bank, poursuit la même source, a aussi mis à disposition son réseau d’agences et ses guichets automatiques pour la distribution des aides servies par l’Etat en faveur de centaines de milliers de citoyens, notant qu’elle lancé durant cette période l’offre de financement et d’accompagnement “INTELAK AL MOUSTATMIR” et l’offre d’aide aux entreprises en difficulté “DAMANE OXYGENE”.

Le groupe s’est également joint à l’élan de solidarité nationale et a participé au soutien de l’économie du pays à travers plusieurs mesures citoyennes, ajoute la même source, citant sa contribution pour un montant de 150 millions de dirhams (MDH) au fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 mis en place par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Notons que CIH Bank a réalisé un produit net bancaire (PNB) consolidé de 2,76 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2020, en accroissement de 10,3% par rapport à une année auparavant. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 14,1% grâce à la croissance de l’activité commerciale, ainsi que de la contribution de l’activité du marché avec une hausse de 29,7%.

( Avec MAP )