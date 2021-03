Covid: Huit millions de doses du vaccin Johnson & Johnson livrées à la France d’ici fin juin

La France devra recevoir quelque 8 millions de doses du vaccin anti-Covid de l’Américain Johnson & Johnson d’ici à fin juin, a indiqué mercredi le ministère de la Santé.

Le laboratoire américain, dont le vaccin est le quatrième à être approuvé dans l’Union européenne, doit démarrer ses livraisons en Europe le 19 avril.

Cité par les médias de l’Hexagone, le ministère a fait savoir que quelque 500.000 doses de ce vaccin, le premier parmi ceux ayant reçu le feu vert de l’OMS à ne nécessiter qu’une seule injection au lieu de deux, seront livrées à la France courant avril.

Le vaccin de Johnson & Johnson peut être stocké à des températures de réfrigérateur, comme celui d’AstraZeneca et à la différence de ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

Quelque 47 millions de doses des trois autres vaccins autorisés dans l’UE seront livrées à la France en avril, mai et juin, dont les deux tiers fournies par Pfizer-BioNTech, selon un tableau du ministère de la Santé mardi.

Mardi soir, le seuil des 5.000 patients “en soins critiques” a été atteint en France. Selon Santé publique France, 5.072 patients étaient admis dans les différents services de réanimation, soit 98 de plus que la veille. Lundi, le pic de la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, avec un peu plus de 4.900 patients en réanimation mi-novembre, a été dépassé.

Pour faire face à l’épidémie qui a fait près de 95.000 morts depuis son apparition il y a un an, le gouvernement français mise sur une accélération massive de la vaccination, avec notamment la mise en place de plusieurs vaccinodromes et l’accès au vaccin à toutes les personnes de plus de 70 ans.

Selon les derniers chiffres de l’agence Santé publique France, 8.004.958 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le pays à la date du 29 mars.

L’Exécutif compte vacciner 30 millions de Français d’ici à l’été, dont 10 millions dès la mi-avril et 20 millions à la mi-mai.

( Avec MAP )