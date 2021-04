Covid: La France ouvre la vaccination aux enseignants et policiers de plus de 55 ans

La France va ouvrir la vaccination contre le Covid-19 aux enseignants, policiers et gendarmes ainsi qu’à d’autres professionnels particulièrement exposés au virus âgés de plus de 55 ans dès ce week-end, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Des “créneaux dédiés” de vaccination vont être ouverts dès ce week-end pour 400.000 professionnels âgés de plus de 55 ans, a précisé le chef du gouvernement lors d’une visite dans un centre de vaccination à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, en île de France.

Sont concernés les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d’enfants en situation de handicap), a expliqué M. Castex.

A travers cette mesure, les autorités françaises veulent donner un coup d’accélérateur à la campagne vaccinale contre la pandémie, qui a coûté la vie à près de 100.000 personnes dans le pays.

Au total, 11.366.175 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin à la date du 13 avril en France.

( Avec MAP )