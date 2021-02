Covid: Plus 2,2 millions de vaccinations réalisées en France

Plus de 2.216.000 vaccinations contre le Covid-19 ont été réalisées en France, depuis le début de la campagne vaccinale le 26 décembre dernier, a annoncé lundi soir le ministère de la Santé.

Sur ce total, 296.265 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin, a ajouté la même source, précisant que les personnes vaccinées font partie des publics prioritaires définis par les autorités sanitaires.

Il s’agit notamment des personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée; de l’ensemble des soignants et des pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées; les personnes âgées de plus de 75 ans et celles vulnérables à très haut risque de formes graves.

La France fonde de grands espoirs sur sa campagne de vaccination, qui a débuté timidement avant de devoir prendre de la vitesse à la lumière des autorisations de nouveaux vaccins.

La Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert, mardi, au vaccin développé par le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca, mais limitant son utilisation aux personnes âgées de moins de 65 ans.

Ce vaccin est le troisième autorisé en France après ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna. D’après les observateurs, l’arrivée du vaccin d’AstraZeneca, qui peut être stocké à long terme dans des frigos classiques, – facilitant ainsi son déploiement logistique-, va marquer un tournant dans la campagne vaccinale en France.

En outre, le président Emmanuel Macron avait annoncé la semaine dernière que plusieurs sites français vont commencer à produire des vaccins anti-Covid dès fin février-début mars, ce qui permettrait de donner un coup d’accélérateur à la vaccination en France dans l’espoir de parvenir à une immunité collective.

Les autorités sanitaires ont multiplié les appels à la vigilance ces dernières semaines notamment après une recrudescence des contaminations au Covid-19 et aux variants britannique et sud-africain.

Dans ce contexte, et pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a décidé de durcir les restrictions, notamment en fermant les frontières extérieures du pays en dehors de l’Union européenne.

( Avec MAP )