CPU: Déclaration du CA avant le 1er avril (DGI)

Les contribuables personnes physiques, dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire avant le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la Contribution professionnelle unique (CPU), sont tenus de souscrire une déclaration du chiffre d’affaires (CA), avant le 1er avril prochain, annonce la Direction générale des impôts (DGI).

Les contribuables, qui étaient auparavant dispensés du dépôt de la déclaration du revenu global, sont désormais tenus de souscrire une déclaration du CA, indique la DGI dans un communiqué, rappelant que le montant du CA réalisé par paiement mobile au titre des années 2020 à 2024 n’est pas pris en compte pour la détermination de la base imposable de la CPU ni des limites du CA pour l’éligibilité au régime de cette contribution.

Par mesure de facilitation et afin d’éviter les déplacements, la DGI a mis à la disposition des contribuables soumis à la CPU, une déclaration pré-remplie au niveau des téléservices SIMPL, sur son portail Internet à l’adresse “www.tax.gov.ma” et qu’ils peuvent consulter et valider sur simple saisie de leur identifiant fiscal et du numéro de leur carte nationale d’identité (CIN).

S’agissant du paiement, les contribuables ont le choix entre deux options. Il s’agit de verser spontanément la contribution dans sa totalité avant le 1er avril ou d’opérer quatre versements trimestriels avant l’expiration des mois de mars, juin, septembre et décembre 2021.

En revanche, la CPU, qui s’applique aux plus-values et indemnités est versée spontanément en totalité dans le délai de la déclaration y afférente.

Et pour consulter la déclaration pré-remplie, il y a lieu d’accéder au portail de la DGI puis cliquer sur le téléservice SIMPL-CPU, d’y adhérer en introduisant l’identifiant fiscal et le numéro de la CIN, de renseigner l’adresse e-mail et le numéro de téléphone, puis saisir un mot de passe de son choix.

Par la suite, il nécessaire d’utiliser le login généré par le système et le mot de passe choisi pour accéder au SIMPL-CPU et de consulter la déclaration pré-remplie, de choisir le mode de versement annuel ou trimestriel de la CPU et d’introduire le numéro et la date d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de base.

Le contribuable est appelé, ensuite, à déposer la déclaration et effectuer le télépaiement par carte bancaire ou par multicanal. Si le choix a été porté sur le paiement trimestriel, accéder au SIMPL-CPU avant l’expiration des mois de mars, juin, septembre et décembre 2021 et effectuer le télépaiement par carte bancaire ou par multicanal.

Dans le cadre de la simplification des procédures fiscales, la loi de finances pour l’année 2021 a remplacé, au niveau de l’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels, le régime du bénéfice forfaitaire par la CPU. L’objectif de cette contribution est double. D’une part, elle permet aux professionnels auparavant soumis au régime du bénéfice forfaitaire de s’acquitter, désormais, d’un seul impôt remplaçant l’impôt forfaitaire sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux et, d’autre part, elle leur assure une couverture médicale à travers un droit complémentaire destiné aux prestations sociales couvrant l’assurance maladie obligatoire.

