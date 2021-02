Crédits bancaires : Sur un trend haussier malgré la crise

À fin décembre 2020, le Crédit bancaire a augmenté à de 4,5% grâce aux produits garantis par l’Etat, nous apprennent les dernières statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib.

L’encours des crédits a atteint 958,15 Milliards de dirhams en décembre 2020 contre 917,15 MMDH durant la même période en 2019. Cette augmentation peut être expliquée par les produits Oxygène et Relance garantis par l’Etat, lancés dans le cadre de la crise sanitaire et économique induite par la Covid-19. L’encours des comptes débiteurs et crédits de trésorerie, quant à lui, a augmenté de 8,8% ou 16,7 MMDH.

En ce qui concerne les crédits immobiliers, ils ont connu une augmentation timide de 2,5 % par rapport à 2019, et ce grâce aux crédits consacrés à l’acquisition des logements. Pour les crédits destinés aux promoteurs immobiliers, ils ont connu un recul de 1,8 %, ses encours ont atteint 58, 28 MMDH. Le repli a touché également les crédits à la consommation, qui ont enregistré un recul de -4,2%.

Par secteur d’activité, BAM a révélé que le secteur primaire a connu une baisse de 2,8% à fin décembre 2020, en raison de la crise sanitaire et les deux années sèches écoulées. Les branches des secteurs secondaire et tertiaire ont rapporté une hausse de 1,4 % et 6,1%, respectivement.