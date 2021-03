CRI-ENCG : Engagement en faveur de l’entreprenariat à Dakhla

Une convention cadre de coopération a été signée, à Dakhla, entre le Centre régional d’investissement Dakhla-Oued Eddahab et l’Ecole nationale de commerce et de gestion à Dakhla, portant sur l’accompagnement des jeunes étudiants pour mettre sur pied leurs propres entreprises.

Signée par le directeur de l’ENCG Dakhla, Aziz Sair, et le directeur du CRI, Mounir Houari, lors d’une cérémonie tenue à l’occasion de la Journée internationale des femmes et marquée par le lancement du programme « Women invest » dédié à l’entrepreneuriat féminin, cette convention s’assigne pour objectifs d’instaurer une collaboration pour le développement d’entreprise et de création de projets entre les deux structures.

Elle a également pour but de promouvoir les actions de création d’entreprises en favorisant l’entreprenariat, le financement, et l’accompagnement des jeunes étudiants souhaitant développer leurs projets d’entreprises et leurs compétences en la matière.

Dans ce cadre, le CRI et l’ENCG Dakhla ont exprimé leur volonté commune de coopérer dans le cadre de leurs compétences respectives et particulièrement dans les actions visant l’accroissement de la capacité de formation et d’innovation et de l’entrepreneuriat auprès des étudiants de l’ENCG de Dakhla.

De même, les signataires de cette convention cadre décident de collaborer dans la mise en place de nouvelles formations, couvrant les secteurs d’activités des deux structures et prenant en considération les besoins des opérateurs des secteurs cibles dans le domaine de l’entreprenariat et le développement d’entreprises.

En vertu de cette convention, des cycles et des modules de formation à la demande pourront être programmés selon les besoins exprimés par les acteurs des secteurs concernés.

En outre, les deux parties décident de favoriser la collaboration et l’échange d’informations relatives à la diffusion de l’innovation, de l’entreprenariat et de la veille technologique, ainsi que la promotion de leurs activités réciproques en la matière.