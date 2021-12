Crise alimentaire : L’UE alloue 15 millions d’euros d’aide humanitaire au Sahel

L’Union européenne a annoncé la mobilisation de 15 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire à la région africaine du Sahel, en réponse à la crise alimentaire sans précédent qui touche plus de 8,7 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Mauritanie.

Le nombre de personnes souffrant de la crise alimentaire qui frappe ces quatre pays atteint un niveau record par rapport aux années précédentes et les premières estimations laissent entrevoir une crise alimentaire majeure en 2022 pendant la période de soudure, c’est-à-dire la période entre les récoltes qui dure habituellement de mai à août, indique la Commission européenne.

Le programme alimentaire mondial (PAM) fait état de déficits de financement »très importants’’ qui pèsent sur sa capacité à aider les populations pendant la période de soudure au Sahel.

‘’Cette année, l’UE a réaffirmé son attachement au Sahel et l’importance de notre partenariat avec cette région’’, a déclaré Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, relevant que cette aide humanitaire supplémentaire ‘’témoigne de notre volonté de contribuer à répondre aux besoins croissants – et aux déficits de financement – que connaissent le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger et d’apporter une assistance aux populations les plus vulnérables du Sahel’’.

Le financement annoncé aujourd’hui vient s’ajouter aux 54 millions d’euros déjà alloués cette année à ces quatre pays du Sahel pour l’alimentation et la nutrition. Les fonds supplémentaires alloués par l’UE contribueront à renforcer l’aide vitale aux personnes dans le besoin les plus vulnérables, principalement les personnes touchées par les conflits et l’insécurité et les personnes contraintes de fuir leur foyer. Ce financement répondra aux besoins les plus aigus en matière d’alimentation et de nutrition et contribuera à une réaction rapide destinée à réduire les effets d’une crise humanitaire majeure en 2022.

Les besoins humanitaires au Sahel (Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria) sont en augmentation en raison des ‘’conflits de plus en plus violents, de la grande pauvreté, du changement climatique et d’une insécurité alimentaire et d’une malnutrition sans précédent’’, note la CE.

Les conséquences socio-économiques de la COVID-19 s’ajoutent à la mise sous tension grandissante de systèmes de santé déjà fragiles, et les besoins humanitaires augmentent.

En 2021, l’UE a alloué un montant total de 237,4 millions d’euros aux pays du Sahel. Une partie de ce financement a été utilisée pour aider à faire face à la crise alimentaire que subit la région pour la quatrième année consécutive et dont les victimes sont principalement les populations des zones en conflit.

L’aide humanitaire de l’UE soutient les personnes touchées par les conflits et l’insécurité, en leur fournissant un abri, une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, un accès aux soins de santé et à l’eau potable, ainsi qu’à des traitements contre la malnutrition des enfants, et en assurant la protection des personnes vulnérables. En outre, le financement de l’UE garantit un accès sûr à l’éducation pour les enfants victimes des conflits armés.

(Avec MAP)