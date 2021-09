Crise des sous-marins : La proposition de Boris Johnson à Emmanuel Macron

Le premier ministre britannique Boris Johnson a proposé, vendredi, au Président français Emmanuel Macron de « rétablir une coopération entre la France et le Royaume-Uni » après la crise diplomatique des sous-marins, a rapporté l’Elysée à l’issue d’un entretien entre les deux dirigeants.

Au cours de cet échange téléphonique qui s’est tenu dans la matinée “à la demande” de Londres, M. Johnson “a exprimé son intention de rétablir une coopération entre la France et le Royaume-Uni, conforme à nos valeurs et à nos intérêts communs (climat, Indo-Pacifique, lutte contre le terrorisme etc.)”, selon un bref communiqué de la présidence française relayé par des médias locaux.

“Le président lui a répondu qu’il attendait ses propositions”, poursuit la même source.

Cet entretien intervient deux jours après un échange entre Emmanuel Macron et Joe Biden, au cours duquel les deux dirigeants ont promis de restaurer la confiance entre la France et Etats-Unis, après la crise des sous-marins australiens, liée à l’annonce le 15 septembre d’un partenariat stratégique entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, qui s’est soldé par l’annulation d’un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

Avec MAP