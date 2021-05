Cryptomonnaies: Comment s’explique l’effondrement du Bitcoin ?

Après avoir tutoyé des sommets il y a un mois, à 64.863 dollars l’unité, le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, a vu sa valeur chuter de plus de 50% à 31.227 dollars (valeur du dimanche 24 mai à 17h44 GMT).

Sur les sept derniers jours seulement, le bitcoin, qui domine à 45,8% la capitalisation globale des cryptomonnaies, s’est effondré de 29,45%, selon le site spécialisé “coinmarketcap“, faisant encore parler de son extrême volatilité.

Et ce n’est pas le seul. L’Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, a fondu de 40,42% (base hebdomadaire), Cardano de plus de 40%, le Dogecoin de 37,90%, Binance Coin de 54,14%…

Bref, aucune des top 100 des cryptomonnaies listées sur la plateforme Coinmarketcap n’a pu échapper à cette tendance baissière. Entre le 17 et le 23 mai, c’est 740 milliards de dollars qui sont partis en fumée sur le marché des crypto. Alors comment s’explique cette glissade ? Est-ce le début de la fin des crypto-monnaies ?

“Pas du tout. Cette correction est le résultat de prise de bénéfice de certains gros investisseurs, qui ont compris avant tout le monde que le cours des crypto-monnaies a atteint son plafond au vu de la situation macroéconomique“, nous explique Hicham Sadok, professeur d’économie et de finance à l’Université Mohammed V de Rabat.

Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire relève que la hausse dernière des crypto-monnaies était anormale, voire même “exagérée” pour plusieurs raisons d’ordre macroéconomique. “Le regain d’inflation et l’intérêt des marchés de matières premières pour les investisseurs fait que ces derniers commencent à solder leurs positions sur les crypto-monnaies pour se positionner sur les matières premières“, précise-t-il.

Par ailleurs, l’universitaire souligne que les annonces du directeur général et fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, et la Chine ont accéléré cette tendance.

“Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait déclenché ce mouvement de baisse le mercredi 12 mai, en dénonçant la consommation d’énergie folle de la production du bitcoin et en disant ne plus l’accepter comme moyen de paiement des voitures électriques de son groupe“, rappelle M. Sadok.

“Tesla a suspendu les achats de voitures avec des bitcoins. Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon qui a les pires émissions de tous les combustibles“, avait, en effet, tweeté Elon Musk, estimant que la cryptomonnaie ne doit pas compromettre l’environnement.

Et de poursuivre: “Tesla ne vendra pas de bitcoins et nous l’utiliserons pour des transactions dès que le minage passera aux énergies plus durables“.

M. Sadok explique, en outre, que les marchés des crypto-monnaies subissent une cascade de mauvaises nouvelles qui alimentent ce mouvement baissier. Le dernier coup de canon vient en effet de Chine.

“Les autorités chinoises ont interdit mardi aux institutions financières, dont les banques et les entreprises de paiements, de proposer à leurs clients tout service lié aux crypto-monnaies, en mettant publiquement en garde les investisseurs contre le caractère spéculatif de cette catégorie d’actifs financiers“, a t-il soutenu, expliquant cette décision par la volonté des autorités chinoises de favoriser leur monnaie numérique de banque centrale (MNBC) qu’ils ont émis.

De même, le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui préside le Comité de développement de la stabilité financière, a déclaré vendredi que la Chine va réprimer les activités de production et de trading du bitcoin pour lutter contre les risques financiers.

Rappelons qu’au Maroc, Bank Al-Maghrib (BAM) avait annoncé la création d’un comité institutionnel dédié à la thématique MNBC. La réglementation des changes interdit l’utilisation de monnaies virtuelles dans les transactions financières avec l’étranger. L’investissement à l’étranger dans les crypto-monnaies comme actif, ou toute autre forme d’investissement, n’est pas permis par la réglementation des changes en vigueur.

Le Bitcoin s’échange à 38.410 dollars, ce lundi vers 14H (GMT+1), en hausse de 11,92% ces dernières 24 heures. La capitalisation totale des cryptomonnaies s’élève à plus de 1.610 milliards de dollars.

