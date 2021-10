Cycle de conférences & Forum « Morocco 21 » : partager le savoir-faire pour construire le Maroc du 21ème siècle

News Com Africa Holding (NCA Holding) lance « Morocco 21 », un cycle de conférences et un forum visant à approfondir la réflexion et le partage de savoir-faire dans la construction du Maroc de demain.

Au cœur de cet événement, se trouve le nouveau modèle de développement, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dont l’objectif est de permettre à la société marocaine de réaliser son plein potentiel face aux défis et aux opportunités de ce 21ème siècle. Ce nouveau rendez-vous permettra d’enrichir le débat avec une expertise internationale de haut niveau dans la perspective de mettre en œuvre les recommandations proposées dans le rapport de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD).

Le « Morocco 21 » Forum prévu en juillet 2022 sera précédé d’un cycle de conférences couvrant neuf axes stratégiques et thématiques sectorielles, à partir du mois de novembre 2021 jusqu’à début juillet 2022. Chaque mois, un expert international sera invité à partager son expertise sur l’un des chantiers essentiels soulevés par la CSMD. Une cinquantaine d’invités – experts, décideurs, dirigeants d’entreprises et acteurs de la société civile – viendront enrichir les échanges.

En juillet 2022, le « Morocco 21 » Forum présentera la synthèse des travaux et des échanges de chaque conférence ainsi que le livre blanc et ses recommandations, avec la participation d’experts internationaux et de représentants marocains des institutions privées et publiques. Le Forum se clôturera avec un dîner de gala et la remise du Trophée du Nouveau Modèle de Développement. Un livre blanc – synthèse des travaux et des recommandations du cycle de conférences – sera présenté lors du Forum et partagé ensuite avec tous les acteurs clés de la vie publique marocaine.

Parmi les grandes questions liées aux axes de transformation stratégiques figurent le tout-numérique, les compétences des métiers du futur, les écosystèmes de recherche scientifique et d’innovation, la culture, l’environnement et les énergies propres comme leviers de création de richesse et d’emploi, l’inclusion et la prospérité du monde rural ou encore Dakhla comme nouveau hub africain des investissements étrangers.

Pour le premier rendez-vous du cycle de conférences « Morocco 21 », Dan Brahmy, CEO de Cyabra, une startup israélienne de premier plan dans la cyber sécurité et les deep fakes, partagera son expertise et ses best practices le 25 novembre prochain sur le thème « Le Tout-digital en toute sécurité : comment protéger les organisations des cyber attaques et des fake news ? ».