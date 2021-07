Cyclistes et code de la route : Le constat de Ford

Depuis plusieurs années, Ford s’engage à travers son programme « Share The Road » à réconcilier toutes les mobilités: une cause d’autant plus importante que la multimodalité s’impose de plus en plus; un phénomène qui s’est accru ces 15 derniers mois avec le contexte sanitaire.

Le vélo devient de plus en plus plébiscité, notamment en ville, de par sa facilité d’accès. Néanmoins, cette cohabitation entre les nombreux usagers de la route représente un vrai défi : les règles du code de la route qui s’appliquent aux cyclistes sont souvent méconnues.

C’est fort de ce constat que Ford a décidé́ d’agir. Afin d’assurer une meilleure compréhension entre les usagers de la route, visant à offrir plus de sérénité et de sécurité à tous, Ford a décidé de mener une étude en collaboration avec l’institut YouGov. L’objectif : évaluer les connaissances en matière de règles du code de la route concernant spécifiquement les vélos, tant au sein des populations cyclistes que des automobilistes. Et les résultats interpellent.

L’usage du vélo accélère: 24% des 25-44 ans l’utilisent plus souvent depuis le début de la crise

Il ne fait nul doute que le vélo a le vent en poupe depuis quelques années. Il est devenu la nouvelle mobilité qui séduit un grand nombre de citoyens en ville que ce soit pour des raisons écologiques, économiques ou bien pratiques. Une tendance qui se confirme puisque l’étude réalisée pour Ford montre que l’usage du vélo s’est accéléré depuis la pandémie notamment auprès des jeunes adultes de 25-44 ans : ils sont 24% à l’utiliser plus souvent depuis le début de la crise.

→ Lire aussi : Ford prévoit que 40% de ses véhicules vendus en 2030 seront électriques

Des lacunes flagrantes dans la connaissance du code de la route au sein de la population cycliste

Si grand nombre l’utilise chaque jour, le code de la route et ses règles ne sont pas tout à fait assimilés. Pour un quart des cyclistes interrogés, le port d’écouteurs (ou d’un casque audio) est autorisé à vélo.

Du côté des panneaux de signalisation, les résultats ne sont pas plus encourageants puisqu’ils sont 20% à ne pas connaître la signification du panneau “Tournez à droite” à un feu de signalisation. Il s’agit ici de règles essentielles du code de la route qui sont méconnues et sur lesquelles Ford souhaite mettre la lumière pour favoriser la sécurité de tous.

Que l’on soit à 1, 2 ou à 4 roues, le code de la route est l’affaire de tous

L’étude YouGov révèle une tension intéressante puisque pour plus d’un automobiliste sur deux, ce sont les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. Un constat surprenant quand on sait que du côté des automobilistes non plus, le code de la route n’est pas toujours essentiellement acquis.

La preuve en est : l’enquête révèle que 39% des automobilistes sondés se trompent sur la distance de sécurité́ à adopter hors agglomération pour dépasser un vélo. On y apprend également que plus d’un automobiliste sur deux ignore ou se trompe sur la règle de circulation à double sens des cyclistes en zone urbaine (30km/h) ou en zone de rencontre.

Des erreurs qui en disent long sur les potentiels désaccords entre les usagers partageant la chaussée et qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la sécurité́ de tous.

Partageons – tous – la route : plus de pédagogie pour plus de sécurité́

Conscient du rôle crucial que joue la pédagogie pour la bonne entente et la sécurité́ de tous sur la route, Ford multiplie ces dernières années les initiatives innovantes dans le cadre de son programme « Share The Road ».

Récemment, Ford a développé́ une expérience sonore spatiale spécialement conçue pour placer plus de 2 000 participants dans une rue virtuelle immersive et mesurer leur temps de réaction dans des situations potentiellement dangereuses. Après avoir vécu cette expérience, la plupart des participants ont déclaré́ qu’ils ne porteraient plus jamais d’écouteurs en déplacement.