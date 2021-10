La ville de Dakar va accueillir la sixième édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (GSEF2023) prévue en 2023, a annoncé sa maire, Soham El Wardini.

“Je me réjouis du choix porté sur la ville de Dakar pour abriter l’organisation de la sixième édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire, en 2023 « GSEF2023, après Séoul en 2013 et 2014, Montréal en 2016, Bilbao en 2018 et Mexico en 2022, qui vient de nous transmettre le flambeau”, a indiqué la maire de Dakar.

La responsable sénégalaise a ajouté que cette consécration est “le fruit d’un processus de plus de deux ans, dont l’idée a germé en 2018, à Bilbao, construite à Marrakech à l’occasion de l‘Africity et matérialisé à Mexico city”.

Mme El Wardini, qui a tenu vendredi une conférence de presse, estime qu’”au-delà de Dakar et du Sénégal, c’est toute l’Afrique qui est honorée, d’accueillir pour la première fois cet événement majeur de la planète l’économie sociale et solidaire”.

Elle ajoute que “l’organisation du prochain forum mondial de l’économie sociale et solidaire est une opportunité de regrouper dans notre ville près 3 000 acteurs de l’économie sociale et solidaire, d’organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux en passant par les organisations de la société civile venues de plus 120 pays du monde’’.

“L’organisation du Forum mondial de l’Economie Sociale et Solidaire requiert le soutien de l’Etat et l’engagement, la mobilisation des acteurs et l’engagement sans réserves du conseil municipal et de la disponibilité de l’administration de Ville mais surtout de l’implication des Dakarois”, a-t-elle fait noter.

Le Forum a été créé en 2013 à la suite de la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 organisations de l’économie sociale et solidaire.

Le Forum Mondial de l’Economie Sociale et Solidaire constitue une plateforme de partage des visions et des expériences, et de coopération fondée sur des partenariats multilatéraux pour un monde inclusif, équitable et plus humain au profit de tous.

Avec MAP