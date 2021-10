Dakhla: 11éme championnat mondial de Kite Surf Prince Moulay El Hassan du 27 au 31 octobre

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et placé sous l’égide de la World Sailing Fédération (WSF), la 11éme édition du championnat mondial de Kit surf «Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021» sera organisé du 27 au 31 octobre avec la participation des meilleurs riders du monde. Cette manifestation sportive internationale, initiée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA) réunira les meilleurs riders issus de plus de 20 pays des quatre continents.

Initiée et organisée par l’Association «Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA) la compétition s’est faite une grande place dans le domaine du sport marocain et international car elle réunit chaque année, de grands spécialistes, en plus des Riders de plus de 20 pays, de tous les continents.

A noter qu’en ses 11 années d’existence, le Prix Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla a connu la participation de plus de 600 Riders du monde entier.

Beaucoup y retournent chaque année, non seulement pour la compétition, mais également pour y (re) vivre des moments inoubliables, dans un décor presque surréaliste.

Désormais rendez-vous incontournable et à grande renommée internationale, le Prix Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2021 se veut, depuis son lancement un vecteur de dynamisation et de promotion de la destination Dakhla / Maroc.

Du 27 au 31 octobre, les plus grands noms du Kitesurf seront en compétition acharnée, dans l’un des spots les plus convoités, Foum Labouir, pour décrocher le titre « Rider of the year ».

Dakhla, qui s’apprête à accueillir la 11ème édition de l’un de ses évènements phares, compte aussi appliquer, comme à son habitude, les strictes mesures de sécurité sanitaire, afin de permettre aux sportifs, mais aussi journalistes et au grand public, d’apprécier la compétition et la vivre dans des conditions saines.

Cette compétition, désormais grande signature de la ville de Dakhla et sa région, propose au grand public des activités sportives, pour les petits et les grands, afin de les initier, mais surtout sensibiliser à une grande échelle, aux gestes salvateurs de protection de l’environnement et de la nature.

Cette étape décisive permettra aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de kit surf de s’illustrer pour remporter le titre «the rider of the year» dans le spot de Foum Labouir.