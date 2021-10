Dakhla abrite les 18 et 19 novembre le premier forum annuel MD Sahara

La première édition du forum MD Sahara se tiendra, les 18 et 19 novembre à Dakhla, sous le thème “les provinces du Sud: grandes ouvertures diplomatiques et nouvelles voies de développement”, à l’initiative du groupe media Maroc diplomatique.

Ce forum annuel ambitionne de réunir des intervenants prestigieux, décisionnaires, analystes et experts avec la présence d’un public pertinent, autour d’une thématique qui porte sur le développement des provinces du Sud et leur rôle de hub africain et de porte sur le monde, indique un communiqué des organisateurs.

Un parterre d’envergure, dont des diplomates et des officiels marocains et étrangers, se réunira autour de thématiques de grande importance pour les provinces du Sud pour traiter, entre autres, des ouvertures diplomatiques, des nouvelles voies de développement, de l’ouverture sur l’Afrique mais aussi sur le monde, poursuit le communiqué.

Ce forum, dont l’organisation coïncide avec la célébration de la Fête de l’Indépendance, sera l’occasion de mettre en valeur les potentialités et les opportunités qu’offrent les provinces du Sud du Royaume (infrastructures, représentations diplomatiques, investissements nationaux et internationaux), explique la même source, ajoutant que cette première édition sera clôturée par le lancement de l’Observatoire africain de développement économique et social.

Pour la directrice des rédactions du groupe media Maroc Diplomatique, Souad Mekkaoui, “aujourd’hui l’actualité diplomatique est au Sud du Royaume, il est donc de notre devoir de répondre présents, pas seulement avec nos plumes mais en mettant tous nos moyens pour participer, un tant soit peu, au foisonnement économique de cette région”.

Dans le même ordre d’idées, le directeur de la publication de Maroc diplomatique, Hassan Alaoui, a souligné qu’en tant que groupe media marocain “indépendant et patriote, nous nous sommes donné pour mission de défendre les intérêts de notre pays, ainsi que toute cause nationale. Tenir un événement annuel au Sahara marocain est un devoir pour Maroc diplomatique”.

Avec Map