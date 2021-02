Dakhla Oued Eddahab : Commerce et industrie comme « modèle » pour ‎le développement de la région

L’association de l’intégrité territoriale pour le développement humain et les œuvres ‎sociales dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a organisé, à Dakhla une table ronde ‎sur « les aspects du développement dans la région de Dakhla Oued Eddahab: le ‎commerce et l’industrie comme modèle ».

Initiée en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la ‎région Dakhla-Oued Eddahab, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du développement que ‎connait la région et dans le sillage des victoires diplomatiques du Royaume.

S’exprimant à cette occasion, le délégué régional du ministère de l’Industrie, du commerce et ‎de l’économie vert et numérique de Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri a mis l’accent sur ‎le nouveau modèle économique des provinces du Sud et la dynamique de développement que ‎connaît la région, citant à cet égard le port atlantique de Dakhla (10 MMDH) et le projet de ‎dessalement de l’eau de mer pour irriguer 5.000 hectares de terres agricoles à Dakhla.

Dans une intervention sur “Le passage d’El Guergarat.de la sécurisation au développement ‎dans la région Dakhla Oued Eddahab”, Kiri a mis en relief la valorisation des produits de la ‎pêche maritime, à travers la création des plateformes comprenant six unités de valorisation des ‎produits de la mer, dans le cadre d’un programme contractuel entre les pouvoirs publics et la ‎région.

Dans cette lignée, il a souligné que le ministère de l’industrie et du commerce est impliqué ‎dans un projet qui concerne la mise en place de deux zones de distribution et de commerce à ‎Bir Gandouz et El Guerguarat, de 30 ha chacune, ayant nécessité un investissement de 160 ‎MDH, qui sont de nature à renforcer l’attractivité économique de la région à même ‎d’améliorer les infrastructures et d’attirer les investissements.

A l’issue de cette rencontre, un hommage a été rendu aux acteurs ayant contribué au deuxième ‎tome de l’ouvrage « Mémoire, Identité et Patrie. Mémoires de Dakhla », de l’acteur associatif ‎Hassan Lahouidag, en présence de plusieurs acteurs associatifs et économiques de la région.‎