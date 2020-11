Danemark : la grippe aviaire entraîne l’abattage de 25 mille volailles

Quelque 25 mille volailles vont été abattus à Randers (220 km à l’ouest de Copenhague) suite à la découverte d’une épidémie de grippe aviaire H5N8, une semaine après l’apparition de la maladie chez des oiseaux sauvages dans des localités proches de la frontière allemande.

“Nous tuons le troupeau infecté pour empêcher la propagation de l’infection, et exhortons les éleveurs de volaille à travers le pays à prendre toutes les précautions nécessaires. Il est important qu’ils protègent leurs volailles des oiseaux sauvages avec un abri et un toit”, a expliqué lundi dans un communiqué John Larsen, de l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise.

Ladite administration, qui sera chargée en collaboration avec l’Agence danoise de gestion des urgences, de l’abattage des volailles plus tard cette semaine, a assuré avoir établi une zone de 3 km autour des ferme infectées, ainsi qu’une zone de 10 km avec une surveillance intensive des oiseaux sauvages et des troupeaux de volailles.

“Les exportations d’œufs, de volaille et de produits à base de volaille vers certains marchés extérieurs à l’UE s’arrêteront pendant au moins trois mois. Le commerce avec les pays de l’UE peut continuer comme avant”, précise le communiqué.

Alors que la grippe aviaire est très grave pour les oiseaux, aucune infection n’a été signalée chez l’homme avec les types de grippe aviaire qui circulent actuellement chez les oiseaux en Europe, y compris H5N8, ajoute-t-on.

( Avec MAP )