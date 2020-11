Danone se prépare à un plan social global

L’annonce est tombée ce matin à travers un communiqué du groupe. Le géant agroalimentaire va supprimer jusqu’à 2.000 postes administratifs dans le monde, dont 400 à 500 en France. Le Maroc pourrait être concerné.

Touché de plein fouet par la crise, le Groupe Danone a annoncé la suppression de 2.000 postes administratifs à travers le monde, essentiellement « des directeurs, des managers » rapporte la presse française. En effet, le groupe a annoncé subir durement des conséquences de la crise sanitaire, particulièrement pour sa branche eau en bouteille. Celle-ci se retrouve privée du débouché « hors domicile » à savoir la restauration, et les ventes liées au trafic dans les gares, les aéroports, etc.

Une baisse des résultats est donc à prévoir et a été estimée à -30% pour le second trimestre, ce « qui pose même un problème de couverture des frais fixes », explique Emmanuel Faber, PDG de Danone. La baisse au troisième trimestre a toutefois été moins importante : -15%, mais suffisante pour que le groupe applique des mesures drastiques. Grâce à ces mesures, le groupe devrait atteindre 1 milliard d’économies en 2023. Ainsi, selon le PDG, ce plan vise à s’adapter au « local first », à savoir redonner de l’autonomie aux organisations business locales, partout, au plus près du terrain. Pour cela, « nos entités dans les pays ne seront plus inféodées à une organisation mondiale par catégorie, mais réunies en une seule business unit locale ».

Le Maroc concerné ?

Contacté par MAROC DIPLOMATIQUE, Centrale Danone au Maroc dit avoir découvert le communiqué au moment de sa diffusion. Aucune information ne serait détenue pour le moment par Centrale Danone. Pour rappel, Centrale Danone a fait l’objet d’une vaste campagne de boycott en 2018 au Maroc, lancée au nom de la protection du pouvoir d’achat du citoyen.