Dans le déni, Trump ne déclare pas forfait  

Après quatre jours de suspense, le verdict est tombé, les médias américains ont annoncé samedi dernier la victoire de Joe Biden, dans cette course à la 46e présidence des États-Unis. Avec 290 grands électeurs contre 214 pour Trump, Biden devrait ainsi succéder à l’imprévisible, et très controversé candidat républicain. Mais peu importe, tandis que les Américains célèbrent la victoire de Biden, Trump lui, refuse de s’avouer vaincu et multiplie les recours en justice.

Alors que les résultats sont en train d’être annoncés par les médias américains en ce samedi 7 novembre, il en faut plus pour déstabiliser le candidat républicain en pleine tempête présidentielle, qui préfère profiter d’une belle journée de golf. Oui, car si pour le monde entier Joe Biden est en train de remporter ces élections, pour Trump, le mot “échec” n’existe pas, il nie sa défaite et crie à la fraude en restant convaincu qu’il gagnera ces élections quoiqu’il arrive. Un peu moins d’une semaine plus tard, Trump reste plongé dans son silence, mais néanmoins actif via son outil de communication préféré, Twitter, où il n’a pas hésité à poster “We will win” pas plus tard que le 10 novembre. Est-il sûr de son coup ou bien bluffe-t-il, une chose est sure, il compte bien remuer ciel et terre pour parvenir à ses fins, à travers tous les moyens légaux à sa disposition et grâce au soutien financier provenant de la campagne de collecte de dons organisée par ses enfants.

Beaucoup n’hésitent d’ailleurs pas à louer cette initiative, alors que les observateurs s’attendaient plutôt à des émeutes et des dégâts conséquents suite à sa défaite. En effet, l’ancien président Bush n’a pas manqué de soutenir cet acte : “le Président Trump a le droit d’exiger un recomptage des votes et d’enclencher des procédures judiciaires légales. Tout problème non résolu pourra être réglé correctement”.

Si le résultat de l’élection sera officiellement proclamé en janvier, cela laisse encore suffisamment de temps à Trump, encore président à ce jour, de garder espoir. Au programme, recomptage des voix pour certains États comme la Géorgie et plaintes adressées à l’encontre de plusieurs États par ses avocats. Parmi les États qui posent problème, le Wisconsin ou encore le Michigan qui avaient été gagnés par le républicain en 2016, ou encore la Pennsylvanie où Biden devance Trump d’un peu plus de 50.000 voix. Pour rappel, le système d’élections aux États-Unis répond à une procédure complexe de vote au suffrage universel indirect. Le décompte se fait localement dans chaque État fédéral, qui dispose de sa propre loi. À titre d’exemple, en Géorgie, la loi donne la possibilité de recompter les voix en cas d’écart de moins de 1%.

Car selon Trump, et son camp, ces élections ont été marquées par une fraude massive, liée notamment au vote par correspondance. Un système pratique en temps de pandémie, mais qui peut effectivement donner lieu à des cafouillages (problème d’acheminement, mauvaise comptabilisation, validité des bulletins, condition du dépouillement…). En tout cas, Biden lui, ne se laisse pas impressionner et profite déjà de l’annonce de sa victoire, puisqu’il a d’ores et déjà constitué une cellule de crise pour la réponse à la crise de Covid-19.