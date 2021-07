Dans un tweet, El Otmani nous invite à une relecture d’un propos majeur du Roi Mohammed VI

« Les attaques qui ciblent le Maroc sont orchestées par des parties qui jalousent le Maroc pour sa stabilité et ses succès dans divers domaines et sur plusieurs plans » a tweeté le chef de gouvernement Saad Eddine El Otmani en se référant au discours que Sa Majesté le Roi a adressé, le vendredi 10 octobre 2014, à Rabat, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 4e année législative de la 9e législature : « Mesdames, Messieurs les honorables parlementaires, Notre pays jouit de considération, de respect, de confiance et de crédibilité, aux niveaux régional et international. Nous bénéficions, de surcroît, d’une image positive auprès des peuples du monde.

Mais il faut que nous sachions tous qu’il existe, en revanche, des parties qui jalousent le Maroc pour son parcours politique, sa marche vers le développement, sa sécurité, sa stabilité et son capital historique et civilisationnel. Elles sont envieuses de la fierté qui anime les Marocains à l’égard de leur Patrie. »